Власти США предупредили о грядущем опустошении из-за урагана



Ураган «Ирма» нанесет значительный урон США. Об этом предупредил глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Брок Лог, его слова передает Reuters

«Ураган "Ирма" угроза, который опустошит Соединенные Штаты в районе Флориды и нескольких юго-восточных штатов», — пояснил Лог. Он уточнил, что многие районы Флориды на несколько дней могут остаться без света.



Изначально Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил «Ирме» максимальную — пятую — категорию. Впоследствии она была понижена до четвертой. Порывы ветра достигают 250 километров в час, из-за него погибли уже 18 человек.



«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.