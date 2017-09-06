Главные события среды

Новый налог в России начнет действовать с 2018 года

Названа новая причина терактов 11 сентября

Бед Ладен решился на атаку США 11 сентября 2001 года, так как винил американское правительство в несчастной семейной жизни. К такому выводу приходит режиссёр Стив Стил в своём новом документальном фильме «Дорога к 9/11». Об этом соощбает The Daily Star

Как выглядит «корзинка с колбасой» от Сечина

Корзинка с колбасой «От Иваныча» (см. фото) — традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина, говорит один из получателей. Делают такие в специальном цеху, знает он.

Особнякам известных миллиардеров угрожает разрушение

Россияне разлюбили Крым

За восемь месяцев этого года Крым посетили 4,1 млн туристов. Официальная статистика говорит о снижении спроса на отдых в республике по сравнению с прошлым годом на 4%. Однако эксперты считают, что спрос упал сильнее — на 10-20%.

Паралимпийцам РФ запретили участвовать в Играх-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) и отказал в допуске спортсменов к международным соревнованиям, сообщает «Р-Спорт».

МИД РФ готовит иск к США

МИД России направил запросы к экспертам для подготовки иска к США относительно изъятия дипломатической собственности. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Назван самый пьющий регион России

ТАСС

Уровень алкоголизации населения Дальнего востока в два раза превышает уровень алкоголизации в стране, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на ВЭФ 2017.

Богачи с Рублевки избавляются от особняков за полцены

Скидки на рынке загородной недвижимости класса «элит» сегодня достигают 50% от докризисных цен, рассказывают в Kalinka Group. Так, дорогие особняки можно купить с выгодой до $15 млн За $20 млн вместо изначальных $35 млн можно купить особняк площадью 1500 кв. метров, расположенный в 7 км от МКАД.