Главные события среды

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Бегство богачей с Рублевки, новый налог в России и другие события дня
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Новый налог в России начнет действовать с 2018 года
Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) в ближайшее время будет внесён правительством России в Госдуму. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил министр энергетики Александр Новак.
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Названа новая причина терактов 11 сентября
Бед Ладен решился на атаку США 11 сентября 2001 года, так как винил американское правительство в несчастной семейной жизни. К такому выводу приходит режиссёр Стив Стил в своём новом документальном фильме «Дорога к 9/11». Об этом соощбает The Daily Star.
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Как выглядит «корзинка с колбасой» от Сечина
Корзинка с колбасой «От Иваныча» (см. фото) — традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина, говорит один из получателей. Делают такие в специальном цеху, знает он.
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Особнякам известных миллиардеров угрожает разрушение
Надвигающийся на Карибские острова ураган «Ирма» может затронуть недвижимость миллиардеров Романа Абрамовича и Ричарда Брэнсона и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Daily Mail.
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Россияне разлюбили Крым
За восемь месяцев этого года Крым посетили 4,1 млн туристов. Официальная статистика говорит о снижении спроса на отдых в республике по сравнению с прошлым годом на 4%. Однако эксперты считают, что спрос упал сильнее — на 10-20%.
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Паралимпийцам РФ запретили участвовать в Играх-2018
Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) и отказал в допуске спортсменов к международным соревнованиям, сообщает «Р-Спорт».
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МИД РФ готовит иск к США
МИД России направил запросы к экспертам для подготовки иска к США относительно изъятия дипломатической собственности. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Назван самый пьющий регион России
ТАСС
Уровень алкоголизации населения Дальнего востока в два раза превышает уровень алкоголизации в стране, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на ВЭФ 2017.
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Богачи с Рублевки избавляются от особняков за полцены
Скидки на рынке загородной недвижимости класса «элит» сегодня достигают 50% от докризисных цен, рассказывают в Kalinka Group. Так, дорогие особняки можно купить с выгодой до $15 млн За $20 млн вместо изначальных $35 млн можно купить особняк площадью 1500 кв. метров, расположенный в 7 км от МКАД.
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