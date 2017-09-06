Киев отверг предложенный Россией вариант введения миротворцев в Донбасс



Инициатива о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс принадлежит Украине, Киев и дальше будет ее продвигать, но не на условиях, предложенных Россией, заявила в среду официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца



Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ , миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Эта инициатива не новая и она уже два года рассматривается в рамках ООН… Наша инициатива остается в силе. Это всегда была инициатива Украины… Будем и дальше ее развивать, но не на условиях РФ ", — сказала Беца в среду в эфире украинского "Пятого канала".



По ее словам, прежде чем решение о вводе миротворцев в Донбасс будет принято, должно пройти множество процедур: Киев должен провести консультации с партнерами, ООН должна направить на Украину экспертную миссию, которая даст оценку ситуации, затем с соответствующим докладом должен выступить генсек ООН, затем должен быть согласован мандат и бюджет миссии.

