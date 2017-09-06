Эрдоган передал ЕС свой ультиматум

Нужно ли ставить крест на явно затянувшихся переговорах о вступлении Турции в Евросоюз



Воскресным вечером 3 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель во время предвыборных теледебатов ясно дала понять, что Анкаре не стоит рассчитывать на членство в ЕС. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после почти трехдневной паузы в среду озвучил подчеркнуто жесткий ответ.

Причем он не защищался, а явно наступал. Президент Турции рассказал, как в сложившейся ситуации должна себя вести Европа.





"Мы хотим, чтобы европейские страны и институты ЕС проводили искреннюю политику в отношении Турции. Они (немцы — прим. "РГ") выступают против членства Турции в ЕС. Говорят, что будут выступать против переговоров после выборов. Потом говорят, что решение должны принимать все члены ЕС. Поздравляю, примите это решение как можно скорее", — цитирует Эрдогана ТАСС



На собрании руководителей региональных штабов Партии справедливости и развития он особо подчеркнул: "Именно Европа должна решить, либо проложить путь к полному членству Турции в ЕС и выполнить все обещания в соглашении по беженцам, или же завершить весь этот процесс совсем". Дав таким образом понять, что не Анкара, а Берлин и лично Меркель ставят под удар жизненно важную для ЕС договоренность с Турцией по беженцам. Без которой, очевидно, сегодня в Европе мигрантов с ближнего Востока было бы в разы больше.



А ведь и с этим соглашением европейцы уже откровенно признают, что не знают, как справиться с миллионами беженцев. Ситуация настолько накалилась, что в Еврокомиссии открыто пригрозили судами тем странам, кто отказывается брать на себя часть миграционной евроответственности. И это явно только начало больших проблем для ЕС.

Понимает это прекрасно и сам Эрдоган. Отсюда и такие четкие ЦУ. Больше похожие на ультиматум.