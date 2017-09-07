Разбившийся на Украине политолог «дико радовался» гибели в ДТП Ирины Бережной - Шарий

По словам Шария, в прошлом у него произошел спор с политологом Куринным, вызванный «дикой радостью» последнего по поводу гибели Бережной в ДТП.

Украинский политолог Алексей Куринной, который вместе со своими коллегами погиб в ДТП 6 сентября, испытывал «дикую радость» по поводу гибели в аварии бывшего украинского депутата Ирины Бережной, случившегося 5 августа. Об этом написал в Facebook медиаэксперт Анатолий Шарий

По словам Шария, у него произошел спор с политологом Куринным, вызванный «дикой радостью» последнего по поводу гибели Бережной в ДТП. Комментировать более подробно и давать какие-то личные оценки Шарий на стал.

«Ни слова не скажу. Просто оставлю это здесь. Погиб в ДТП. Спор тогда был вызван его дикой радостью по поводу гибели в ДТП Иры Бережной», — написал медиаэксперт.