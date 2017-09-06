Мэр Чернигова оскорбил малодетных украинцев

Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко отказался считать украинцами граждан, имеющих менее троих детей. Об этом политик написал в своём аккаунте в Facebook.



«Патриотизм должен быть выражен не только в словах и геополитических отношениях. Чтобы минимум три ребёнка в семье. Чтобы девушка или парень вырастали, зная, что если у них не будет троих детей, значит, они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы», — заявил Атрошенко.



По мнению Атрошенко, меры по повышению рождаемости, выраженные в социальных пособиях, не столь эффективны, как взывание к патриотизму. Интернет-пользователи возмутились заявлением градоначальника и обратили внимание на тот факт, что сам политик является отцом лишь двоих детей.