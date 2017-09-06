Командование НАТО приказало поднять истребители для перехвата российских Су-27 над Балтикой

По данным альянса, российские самолеты догнали тяжелый транспортный самолет Ил-76 и сопровождали его.

Бельгийские истребители F-16 НАТО , размещенные на эстонской авиабазе Эмари, сопроводили в небе над международными водами Балтийского моря два российских Су-27, говорится в сообщении Командования объединенных ВВС альянса.

В сообщении уточняется, что «воздушный инцидент» произошел 5 сентября во второй половине дня. РЛС НАТО зафиксировала вылет из Калининградской области двух истребителей Су-27 ВКС РФ. По данным альянса, российские самолеты направлялись на север, в воздушное пространство над международными водами Балтики.

В сообщении утверждается, что самолеты ВКС РФ не передавали свои опознавательные сигналы и не отвечали по каналам связи с гражданскими центрами управления воздушным движением.

В связи с этим бельгийские F-16 были подняты для идентификации истребителей Су-27 ВКС России. По данным альянса, российские самолеты догнали тяжелый транспортный самолет Ил-76 и сопровождали его.

После инцидента все самолеты вернулись на свои базы.