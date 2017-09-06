Обзор зарубежных СМИ: Украинка-снайпер выставляет убийства напоказ

Британия оказалась в центре секретной денежной схемы Азербайджана





Британия оказалась в центре секретной схемы Азербайджана на 3 млрд долларов. Как пишет The Guardian , элита Азербайджана действовала по секретной схеме, чтобы платить видным европейским деятелям, покупать предметы роскоши и отмывать деньги через сеть непрозрачных британских компаний.



Уточняется, что по нелегальной схеме было осуществлено более 16 тыс. тайных платежей в период 2012-2014 годов. Часть этих денег поступила политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, призванной глушить критику в адрес президента Ильхама Алиева и продвигать положительный имидж Азербайджана.

Инфраструктура США дышит на ладан



Климатические катастрофы, подобные «Харви», демонстрируют неоспоримый факт: американская инфраструктура дышит на ладан, пишет 7days.us. В такой ситуации США нужны не только крупные частные инвестиции, но и государственное финансирование.



Автор статьи пишет, что после поколения пренебрежения, жизненно важная инфраструктура по всей стране, от хьюстонских плотин до нью-йоркской системы метро, разваливается на части. Приходится вспоминать о давно забытой составляющей американской жизни — каком-нибудь старом инфраструктурном проекте или программе «Нового курса», который кое-как поддерживает страну. Многие из реализованных ранее проектов функционируют и сейчас, хотя им нужен серьезный ремонт, говорится в статье.



Украинка-снайпер выставляет убийства напоказ





Снайпер «Украинской добровольческой армии» (создана на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» — ред.) Алена Белозерская показала, как ликвидировала трех бойцов на Донбассе. Соответствующее видео размещено на ее личном сайте, сообщает «Сегодня».



Как написал в Facebook народный депутат Дмитрий Ярош , Белозерская «выполняла свой долг и уничтожала оккупантов». Он отметил, что на видео зафиксировано уничтожение двух боевиков, еще один был ранен. По его словам, военные подтвердили эти данные.

Гитлер был сексуальным маньяком?





Специалист по психологии Фолькер Элис Пилгрим многие годы изучал сексуальную жизнь Гитлера и подготовил публикацию крупного проекта из четырех томов, пишет Der Spiegel . Ключевой эпизод книги Пилгрима обращается к воспоминаниям актрисы Марианны Хоппе . На основе ее воспоминаний Пилгрим развивает мысль, «что в случае Гитлера существовала связь между сексуальностью и насилием, а точнее, ему доставляло наслаждение насилие над мужчинами и их убийство».

Психолог дал свое объяснение поступкам Гитлера. По его мнению, у Гитлера было раздвоение личности: «Гитлер 1» был скромным и безобидным и существовал до 1918 года. Потом, после его отравления во время газовой атаки на войне, в лазарете произошла «медицинская суперкатастрофа». По словам Пилгрима, из-за врачебной ошибки военного психиатра «по недосмотру пришел в действие скрытый до сих пор потенциал серийного убийцы Гитлера».



Эксперты увидели шанс отмены Brexit





Эксперты Morgan Stanley увидели шанс того, что Brexit не произойдет. Как пишет Independent, «скромная» вероятность, что Великобритания останется в ЕС , составляет порядка 10%.

По мнению экспертов, Великобритания может остаться в ЕС по трем причинам. Так, правительство не сможет быстро провести переговоры с блоком и подготовить все необходимые законопроекты для выхода. Вторая причина: переговоры с ЕС могут затянуться и финансово ударить по стране. Третья причина — финансовые трудности могут заставить граждан поменять свое решение.