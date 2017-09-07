Главные события у вас в почте
Глава Virgin Group спрятался от урагана «Ирма» в винный погреб
Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий холдингом Virgin Group, пообещал переждать ураган «Ирма» в винном погребе из бетона, расположенном на принадлежащем ему острове Некер в Атлантическом океане. Об этом сообщается на сайте компании.
Брэнсон отметил, что ему и его друзьям переждать стихию поможет вино.
Ричард Брэнсон — один из богатейших людей Великобритании, состояние которого Forbes в 2015 году оценивал в 4,8 миллиарда долларов. Является основателем и владельцем многопрофильного холдинга Virgin Group, объединяющего десятки бизнес-направлений от издательства книг до авиаперевозок. Брэнсон известен своими эпатажными поступками и пристрастием к экстремальным видам спорта, а также несколькими мировыми рекордами в мореплавании.
Оставить комментарий