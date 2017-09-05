Объявлен максимальный «красный» уровень тревоги из-за урагана «Ирма»

Скорость ветра в урагане «Ирма» достигает почти 300 км/час.

Власти Доминиканской республики объявили максимальный «красный» уровень тревоги на территории восьми провинций страны из-за приближающегося к побережью урагана «Ирма», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Hoy.

Ураган, который сформировался в Атлантическом океане, уже достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра в нем достигает почти 300 км/час.

Доминиканы стихия достигнет уже 7 сентября, а к 9 числу подойдет и к американскому побережью. Также ураган представляет угрозу для Гаити и Кубы.

Отмечается, что «Ирма» может стать самый сильным ураганом, когда-либо зарегистрированный в Атлантическом океане за пределами Карибского моря и Мексиканского залива.

Ранее были опубликованы кадры надвигающегося на США пятибалльного урагана «Ирма».