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Нью-Йорк и Чикаго взбунтовались против решения Трампа выслать из США нелегалов
Мэр Чикаго Рам Эмануэль заявил, что решение президента США Дональда Трампа выгнать из страны всех нелегалов не коснется жителей города. Видеообращение градоначальника было опубликовано не его странице в Twitter.
«Мы рады приветствовать вас в Чикаго. Это ваш дом и вам не о чем беспокоится», — заявил он. Эмануэль добавил, что город станет «свободной от Трампа зоной», и для того, чтобы защитить наших детей и сообщества иммигрантов, будут использованы все законные средства.
Позднее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также заявил, что намерен защищать живущих в городе нелегальных иммигрантов, приехавших в США в детстве. «У меня есть послание для президента: не связывайся с нью-йоркскими ребятами», — заявил Де Блазио.
5 сентября Дональд Трамп решил отменить порядок, предоставляющий право въехавшим в детском возрасте в США нелегалам получить вид на жительство. «Я не сторонник наказывать детей, большинство из которых стали взрослыми, за поступки их родителей. Но мы должны осознавать, что мы — страна закона, и потому страна возможностей», — говорится в заявлении американского лидера.
Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. 25 января он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.
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