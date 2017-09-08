Новая резолюция США в ООН допустила снятие санкций с КНДР

Согласно тексту документа, снятие американских санкций с КНДР возможно, если страна откажется от разработки ядерного оружия. Соединенные Штаты Америки представили новую резолюцию в Совет безопасности ООН , которая допускает смягчение или снятие санкций с Северной Кореи, об этом сообщает ТАСС

Согласно тексту документа, снятие американских санкций с КНДР возможно, если страна откажется от разработки ядерного оружия и начнет прислушиваться к просьбам мирового сообщества. Если КНДР продолжит ракетные испытания, то США обещает усилить санкции и реализовать существенные меры вплоть до беспрецедентного уровня.

По информации директора Центра политических исследований Андрея Федорова, США уже подготовили новый план удара по КНДР, который заключается в уничтожении центров управления и важнейших объектов власти Северной Кореи. Он получил название Удар одного дня и подразумевает массированную атаку силами стратегических бомбардировщиков и авианосцев, которая парализует все центры управления КНДР.