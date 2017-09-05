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Главные события вторника
Лжедесантник раскрыл гонорар за съемки в «Пусть говорят»
Александр Орлов, ударивший кулаком по лицу репортера НТВ во время прямого включения из Парка Горького, рассказал в эфире канала «Царьград», как изменилась его жизнь после инцидента.
Президент России Владимир Путин пошутил в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова в ожидании встречи с премьер-министром Таиланда.
СМИ озаботились исчезновением Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий подготовку России к проведению ЧМ-2018 по футболу, досрочно завершил поездку в Екатеринбург. Как сообщает Ura.ru, чиновник прибыл на церемонию открытия тренировочного стадиона «Калининец», но не вышел из микроавтобуса.
Восстановлена картина ЧП в Ивантеевке
Полицейские и следователи опросили участников инцидента в школе №1 в подмосковной Ивантеевке и воссоздали картину произошедшего. Об этом во вторник, 5 сентября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
Политик шокировал конкурентку своими голыми фото
globallookpress.com
Кандидат в муниципалитет от либерал-демократов Дэн Стоун отправил своей конкурентке, матери двоих детей Сиобхан Строуд, фотографии себя в роли раба в сексуальных БДСМ игрищах. Мужчина на фотографиях голый, но с мышиными ушками и хвостом, за который его держит "госпожа".
Украинцы попросили у Порошенко «право на смерть»
globallookpress.com
Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию.
Любовница Немцова рассказала о борьбе за наследство
globallookpress.com
После того, как Замоскворецкий районный суд Москвы признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном убитого политика Бориса Немцова, у него появилась официальная возможность претендовать на наследство. Она впервые рассказала о своей борьбе.
Уже скоро. Футуролог назвал дату нового конца света
globallookpress.com
Конец света наступит уже в этом месяце — 23 сентября 2017 года. Причиной апокалипсиса станет сближение Земли с планетой Нибиру. С таким предсказанием выступил американский футуролог Дэвид Мид. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Сбербанк будет выдавать паспорта
Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры.
Дэвид Мид Борис Немцов Сергей Лавров Владимир Путин Еще 2 тега
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