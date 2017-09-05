Главные события вторника

Лжедесантник раскрыл гонорар за съемки в «Пусть говорят»

Путин пошутил над Лавровым

Президент России Владимир Путин пошутил в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова в ожидании встречи с премьер-министром Таиланда.

СМИ озаботились исчезновением Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий подготовку России к проведению ЧМ-2018 по футболу, досрочно завершил поездку в Екатеринбург. Как сообщает Ura.ru, чиновник прибыл на церемонию открытия тренировочного стадиона «Калининец», но не вышел из микроавтобуса.

Восстановлена картина ЧП в Ивантеевке

Полицейские и следователи опросили участников инцидента в школе №1 в подмосковной Ивантеевке и воссоздали картину произошедшего. Об этом во вторник, 5 сентября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах , знакомый с ситуацией.

Политик шокировал конкурентку своими голыми фото

globallookpress.com

Кандидат в муниципалитет от либерал-демократов Дэн Стоун отправил своей конкурентке, матери двоих детей Сиобхан Строуд, фотографии себя в роли раба в сексуальных БДСМ игрищах. Мужчина на фотографиях голый, но с мышиными ушками и хвостом, за который его держит "госпожа".

Украинцы попросили у Порошенко «право на смерть»

globallookpress.com

Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию.

Любовница Немцова рассказала о борьбе за наследство

globallookpress.com

После того, как Замоскворецкий районный суд Москвы признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном убитого политика Бориса Немцова, у него появилась официальная возможность претендовать на наследство. Она впервые рассказала о своей борьбе.

Уже скоро. Футуролог назвал дату нового конца света

globallookpress.com

Конец света наступит уже в этом месяце — 23 сентября 2017 года. Причиной апокалипсиса станет сближение Земли с планетой Нибиру. С таким предсказанием выступил американский футуролог Дэвид Мид . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сбербанк будет выдавать паспорта