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СБУ сообщила о грядущем «большом обмене» пленными с ополченцами Донбасса
Будет обсуждаться формула обмена по схеме 87 на 309.
В среду, 6 сентября, участники контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины обсудят детали «большого обмена». Данную информацию подтвердил советник главы СБУ Юрий Тандит.
По словам Тандита, будет обсуждаться формула обмена по схеме 87 на 309. Эти же цифры, говоря о предстоящих переговорах в столице Белоруссии, назвал и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, напоминает РИА Новости.
«Действительно, мы будем обсуждать (с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей) возможные детали большого освобождения. Мы шли на это еще в прошлом году и были готовы в рамках минских соглашений отдавать тех, кого можем законно передавать. Надеемся, что будет результат», — уточнил советник главы СБУ.
Тем временем Россия отправила председателю ООН проект резолюции об отправке миротворцев в Донбасс. В Киеве официально согласились работать по проекту документа, президент страны Петр Порошенко озвучит свою позицию по данному вопросу 20 сентября.
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