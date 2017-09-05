СБУ сообщила о грядущем «большом обмене» пленными с ополченцами Донбасса

Будет обсуждаться формула обмена по схеме 87 на 309.

Юрий Тандит. В среду, 6 сентября, участники контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины обсудят детали «большого обмена». Данную информацию подтвердил советник главы СБУ

По словам Тандита, будет обсуждаться формула обмена по схеме 87 на 309. Эти же цифры, говоря о предстоящих переговорах в столице Белоруссии, назвал и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук , напоминает РИА Новости

«Действительно, мы будем обсуждать (с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей) возможные детали большого освобождения. Мы шли на это еще в прошлом году и были готовы в рамках минских соглашений отдавать тех, кого можем законно передавать. Надеемся, что будет результат», — уточнил советник главы СБУ.