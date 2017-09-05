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Захарченко высказался о размещении миротворцев в Донбассе
Александр Захарченко заявил, что власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) готовы обсуждать инициативу российского президента Владимира Путина о введении в Донбасс миротворческого военного контингента. Слова главы ДНР передаёт портал LIFE.
«Народ Донбасса, как никто другой, заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования нашего с Киевом конфликта, чтобы перестали гибнуть люди. И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные. Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать», — заявил Захарченко.
Захарченко заявил, что внесение изменений в формат урегулирования конфликта без согласия ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) невозможно. 5 сентября Владимир Путин заявил о внесении в Совет Безопасности ООН резолюции о вводе миротворцев в Донбасс. По мнению российского главы государства, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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