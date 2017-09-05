Украинцы попросили у Порошенко «право на смерть»

Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию.

На официальном сайте администрации президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой просят законодательно обеспечить право человека на смерть, то есть разрешить в стране эвтаназию.

«Данной петицией предлагается инициировать в Украине законодательное внедрение эвтаназии (разработать и подать на рассмотрение Верховной рады соответствующие проекты законов)», — говорится в тексте петиции.

Авторы обращения отмечают, что просят возможности выбирать эвтаназию для людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями и испытывающих непереносимые страдания.

Петиция была опубликована в понедельник, 4 сентября. Чтобы ее рассмотрел украинский президент, необходимо 25 тыс. голосов за. На момент публикации данного материала эвтаназию поддержали 19 пользователей.