Киев ответил на заявление Путина о миротворцах в Донбассе



Киев выступил против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии ООН в Донбассе. С такой позицией выступили в министерстве иностранных дел Украины. Заявление передаётся на сайте ведомства.

«В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или другого персонала стороны-агрессора (так в Киеве называют Россию — прим. Рамблер) на территории Украины под видом миротворцев», — говорится в заявлении.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.