Тимошенко рассказала об экономической катастрофе на Украине

За неделю до возвращения на негостеприимную " родину" — Украину — бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили , уже обещавшего показать " кузькину мать" официальному Киеву, глава оппозиционной партии " Батькивщина" Юлия Тимошенко разъяснила, в какую пропасть загнал страну президент Петр Порошенко , которого опальный Саакашвили считает " банальным торгашом" и которому грозит свержением.

Добавлю, что Тимошенко называют в числе тех, кто намерен отправиться на украинско-польскую границу встречать Саакашвили, чтобы " засветиться" среди его потенциальных сторонников с прицелом на будущие президентские выборы.



Картина руин украинской государственности, которую обрисовала Тимошенко, должна заставить Запад задуматься о целесообразности поддержки нынешнего режима, способного пускать пыль в глаза, но при этом провалившего все запланированные реформы. Украинский портал " Обозреватель" цитирует бывшую премьера Украины, оценившую эффективность официального Киева за последние три года.







" Национальный продукт на душу населения снизился на 31,9 процента. Около 60 процентов жителей Украины после славных трехлетних реформ находятся за чертой бедности. По уровню счастья Украина входит в последнюю десятку всех стран мира" , — поставила диагноз команде Порошенко лидер " Батькивщины". Она ссылается на отчеты независимых международных организаций: " Это не лживая статистика Украины, а реальная оценка ООН ".

По словам Тимошенко, Украина вошла в число лидеров в Европе по детской смертности и смертности рожениц. А по такому показателю, как уровень инфляции оказалась на предпоследнем месте. " За нами лишь Венесуэлла. Вот результаты этих реформ" , — с мрачной горячностью констатировала бывший украинский премьер.





По данным проведенного в июне соцопроса, 85 процентов жителей Незалежной считают, что страна находится в состоянии хаоса. Причем 65 процентов объясняют его причины непрофессионализмом и коррупцией в действующей власти. Французская газета Le Monde опубликовала мнение главного редактора киевского журнала " Идеология и политика" Михаила Минакова . Тот объяснил западному читателю, что революционные события трехгодичной давности привели Украину к " бесстыдной коррупции, воинствующему национализму и ограничению гражданских свобод". При этом увеличилось число крайне правых группировок, находящихся в спайке с олигархическими кланами, а широко разрекламированные перед Западом экономические реформы не привели к реальному росту экономики. " Сегодня на Украине новое поколение диссидентов преследуется президентом и его подчиненными, а исполнительная, законодательная и судебная власти в основном оказались под контролем клана Порошенко" , — делает вывод Минаков.

В такой неприглядной расстановке политических сил и кроется причина беспощадной откровенности Юлии Тимошенко. После госпереворота она оказалась не у дел на новой порошенковской Украине и теперь для реализации собственных амбиций режет " правду-матку" избирателям.



В том, что Украина оказалась на предпоследнем 137 месте в рейтинге эффективности антимонопольной политики, лидер " Батькивщины" видит особенность местной экономической системы, где " монополии просто пожирают государство, превратившись в коррупционно-монопольные спайки с властью". А планы официального Киева по продаже сельскохозяйственной земли называет " аферой века способной вылиться для украинской нации в разрушение страны".



Впрочем, по понятным причинам предложения Тимошенко по перезагрузке нынешней власти не устраивают президента Украины, продолжающего расхваливать свое " болото" перед главными украинскими спонсорами в Европе и США. А озвученные Тимошенко, Саакашвили и другими в прошлом соратниками по " майдану" , а ныне оппозиционерами, факты Порошенко называет злостной клеветой на светлое будущее, которое глава Украины обещал построить еще не уехавшим за пределы страны в поисках лучшей доли согражданам.



" Все переходные периоды и революции в странах Восточной Европы начинаются с утопических мечтаний, которые приводят к убогой реальности" , — написал в Le Monde главный редактор киевского журнала Михаил Минаков. И Украина, по его мнению, стала тому ярчайшим доказательством…