Передовой отряд сирийской армии прорвал окружение ИГ в Дейр-эз-Зоре



Передовой отряд правительственных войск Сирии прорвал окружение террористов «Исламского государства» в городе Дейр-эз-Зоре, встретившись с защитниками города, сообщил источник, приближенный к «Хезболла» . «Сирийская армия и союзники прорвали окружение ИГ , которое продолжалось более трех лет», — сообщил он. По его словам, сделать это удалось благодаря прорыву сквозь маленький коридор с юго-западного направления. В итоге передовой отряд встретился с силами находившимися на территории 137 механизированной бригады сирийской армии на западе города, передает РИА «Новости»

Сейчас, по данным источника, армия и ее союзники ведут ожесточенные бои с ИГ на южном направлении в 35-40 км к югу от города. С обеих сторон ведутся массированные артиллерийские и минометные обстрелы. Сирийским войскам оказывает поддержку авиация ВКС России и ВВС Сирии.



Источник отметил, что рано говорить о полном снятии осады города, но в ближайшие дни это может произойти.







Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Эссен» осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГ в районе Дейр-эз-Зора.

На этой неделе сирийские войска начали операцию по прорыву блокады города.



Разгром «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зор и деблокирование города, как отмечали в Минобороны, станет стратегическим поражением группировки в САР.