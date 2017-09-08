Военные Молдавии отправились на учения НАТО на Украину вопреки запрету президента



Контингент национальной армии Молдавии отправился на Украину для участия в учениях Rapid Trident вопреки запрету президента и главнокомандующего вооруженными силами Игоря Додона . Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства обороны республики.

"Контингент национальной армии Молдавии, сформированный из 57 военнослужащих, участвует в период 7-23 сентября в учениях Rapid Trident, которые пройдут в международном центре по поддержанию мира Яровир на Украине", — отмечено в документе.





Ранее Додон запретил молдавским военным выезжать на учения НАТО , в феврале этого года он также не разрешил молдавским солдатам принимать участие в учениях альянса в Румынии. Однако в среду правительство утвердило их участие в маневрах — в ответ Додон, как главнокомандующий вооруженными силами, принял решение отменить это постановление кабмина. "Молдавия — нейтральное государство, и молдавские военнослужащие не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем мы не будем препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН ", — объяснил свое решение глава государства.

Однако в правительстве заявили, что молдавские военные все равно отправятся на Украину. Додон, в свою очередь, расценил это как "узурпацию власти".



Военные учения Rapid Trident с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области.