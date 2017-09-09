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У Додона очень мало рычагов власти – эксперт о демарше молдавских военных
Фото: 360tv.ru
Молдавское военное ведомство нарушило указ президента страны Игоря Додона и отправились на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident 2017, которые проходят в Львовской области. Как сообщила «Газета.ru», глава Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что у этого явления есть очень четкое объяснение.
По мнению эксперта, демарш молдавских военных показывает, что на практике у Додона очень мало рычагов власти, и правительственное решение для Минобороны Молдовы имеет большее значение, чем решение президента.
Под Львов были отправлены 57 военных из 22-го батальона миротворцев и бригады Moldova под командованием подполковника Александра Маркуцы.
С военной точки зрения, участие Молдавии в учениях носит символический характер, а с внутриполитической точки зрения, для Молдавии это очень знаковый момент. Это симптом того кризиса, острого конфликта между президентом и правительством, который есть в Молдавии
— Михаил Ремизов.
Додон после произошедшего заявил, что в стране была совершена «попытка узурпации власти» и потребовал отставки главы военного ведомства Молдавии, пославшего военный контингент на Украину вопреки его приказу.
По мнению эксперта, такой кризис может разрешиться только после предстоящих парламентских выборов в стране и референдума о расширении полномочий президента, инициированный Додоном.
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