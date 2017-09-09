У Додона очень мало рычагов власти – эксперт о демарше молдавских военных

По мнению эксперта, демарш молдавских военных показывает, что на практике у Додона очень мало рычагов власти, и правительственное решение для Минобороны Молдовы имеет большее значение, чем решение президента.



Под Львов были отправлены 57 военных из 22-го батальона миротворцев и бригады Moldova под командованием подполковника Александра Маркуцы.



С военной точки зрения, участие Молдавии в учениях носит символический характер, а с внутриполитической точки зрения, для Молдавии это очень знаковый момент. Это симптом того кризиса, острого конфликта между президентом и правительством, который есть в Молдавии



— Михаил Ремизов.



Додон после произошедшего заявил, что в стране была совершена «попытка узурпации власти» и потребовал отставки главы военного ведомства Молдавии, пославшего военный контингент на Украину вопреки его приказу.



По мнению эксперта, такой кризис может разрешиться только после предстоящих парламентских выборов в стране и референдума о расширении полномочий президента, инициированный Додоном.