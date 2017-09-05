Обзор зарубежных СМИ: В школах Украины разгорелись языковые битвы

Как СССР проводил учения «Запад»

В сентябре 1981 года на территории современных Белоруссии, Украины и стран Балтии прошли учения советской армии «Запад-1981». Маневры стали одними из крупнейших в истории СССР, отмечает TUT.BY

В учениях были задействованы более 100 тыс. солдат и офицеров, тысячи танков, БМП, артиллерийский орудий, сотни самолетов и вертолетов. Сценарий предполагал проведение активных боевых действий в Центральной Европе. Учения должны были продемонстрировать странам НАТО военную мощь СССР. Победа над противником достигалась без применения ядерного оружия.

В школах Украины — языковые битвы

В украинских школах развернулись языковые баталии, пишут «Вести-Украина» . Так, одни родители ратуют за то, чтобы их дети обучались только на украинском языке, в то время как другие возмущаются, что им запрещают учиться на русском.

В основном конфликты возникают в пятых классах — именно тогда в школах вводится изучение второго иностранного языка в качестве факультатива (к которым относят и русский). Некоторые родители выступают против изучения русского языка. Как рассказал экс-министр образования Леонид Новохатько, единственный способ повлиять на директоров школ — обращаться в районные и горотделы образования с жалобой.

Самое безумное изобретение холодной войны

Система «Периметр» — самое безумное изобретение времен холодной войны, пишет Helsingin Sanomat . Она была разработана СССР в 1980-х годах, в самый разгар холодной войны.

Издание пишет, что Советский Союз создал невиданную ранее систему запуска ядерных ракет. Если бы американцы нанесли ядерный удар, эта система позаботилась бы об уничтожении Соединенных Штатов. В случае ядерной войны для отправки снарядов потребовался бы всего один советский офицер. По сигналу командной ракеты все ядерные заряды, находящиеся в пусковых шахтах, на ракетных установках и подводных лодках, автоматически полетели бы в сторону США. Существует ли «Периметр» сегодня, неизвестно.

Найдена супербактерия: устойчива к антибиотикам и смертоносна

Китайские ученые обнаружили форму бактерии Klebsiella pneumoniae, которая представляет собой новую ступень эволюции. Она является результатом скрещивания двух разных видов микроорганизмов — устойчивого к большинству известных антибиотиков и другого, смертоносного, пишет Focus

По словам исследователей, ни один известный в Китае препарат не может справиться с ним. Если не остановить распространение обнаруженной бациллы как можно быстрее, дело может дойти до глобальной эпидемии, заявили ученые. Бактерией были инфицированы пять пациентов старше 53 лет, все они вскоре скончались.

Странный случай в российском консульстве

Нет дыма без огня. Теперь в мире обсуждают конспирологическую теорию, что в здании российского консульства в Сан-Франциско жгли секретные документы, пишет The New York Times . Дело в том, что 1 сентября с крыши консульства виднелся густой дым.