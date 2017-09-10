Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико из-за урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и поручил увеличить финансовую помощь Американским Виргинским островам из-за обрушившегося на регион урагана «Ирма».

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и поручил направить этой территории федеральное финансирование по поддержанию усилий местных властей в восстановлении районов, затронутых ураганом «Ирма», — указывается в заявлении.

Также Трамп внёс поправки в указ об объявлении режима ЧП на Американских Виргинских Островах, чтобы увеличить финансовую помощь местным властям для ликвидации последствий урагана.

Ранее сообщалось, что на Британских Виргинских островах порядка 120 заключённых совершили побег из частично разрушенной ураганом «Ирма» тюрьмы.