«Соединенные штаты Германии»: Турецкий премьер про ЕС

«Видимо, у политиков Германии нет других забот, кроме как пытаться превратить тему Турции и вопрос кризиса беженцев в ключевой вопрос внутриполитических баталий. В Берлине считают ЕС Соединёнными штатами Германии», — заявил Челик.



Своим заявлением Челик прокомментировал предвыборные телевизионные дебаты в Германии. Политик намекал на сходство жёсткой риторики немецких политиков с риторикой американских кандидатов на выборах президента США в 2016 году. Челик призвал немецких политиков воздержаться от резких критических нападок на Анкару. Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября 2017 года.