Главные события у вас в почте
Киев: нас не интересуют работающие в РФ украинцы
Россия вошла в список стран, граждане которых будут проходить биометрический контроль на пограничных пунктах Украины. Киев данной мерой планирует защититься от предполагаемого российского вмешательства. Об этом сообщает украинских телеканал ZIK.
" Мы должны применять все необходимые меры для того, чтобы защитить свою страну от вмешательства российских спецслужб. Введение такого режима существенно поможет и улучшит эффективность работы по выявлению российской агентуры. Нас не должно интересовать, работают украинцы в России, не работают — это их выбор" , — заявил советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк.
1 сентября президент Украины Пётр Порошенко ввёл с 2018 года биометрический контроль для иностранцев на границах. Глава государства потребовал разработать методы предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и внести в перечень стран миграционного риска Россию. В Раде неоднократно звучали призывы ввести с Россией визовый режим. В Москве обещали отвечать на все подобные меры Киева взаимностью.
Оставить комментарий