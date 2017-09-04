Киев: нас не интересуют работающие в РФ украинцы

Россия вошла в список стран, граждане которых будут проходить биометрический контроль на пограничных пунктах Украины. Киев данной мерой планирует защититься от предполагаемого российского вмешательства. Об этом сообщает украинских телеканал ZIK.





" Мы должны применять все необходимые меры для того, чтобы защитить свою страну от вмешательства российских спецслужб. Введение такого режима существенно поможет и улучшит эффективность работы по выявлению российской агентуры. Нас не должно интересовать, работают украинцы в России, не работают — это их выбор" , — заявил советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк.