Украина будет существовать, пока этого хотят США - представитель ЛНР на Минских переговорах

В экономике Украины будет теплиться жизнь до тех пор, пока этого хотят США. Об этом в эфире программы «Прогнозы» заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на Минских переговорах Родион Мирошник

«Украина будет существовать и будет существовать ее экономика, в ней будет теплиться жизнь, пока этого хотят США. И независимо от выполнения Украиной меморандума, независимо от выполнения Украиной продажи земли, введения пенсионной реформы и всего прочего США будут давать деньги. Если они увидят, что Украина находится на грани коллапса, они все равно будут вливать топливо в украинскую экономику для того, чтобы огонек не потух, и Украина осталась цельным государством», — пояснил Мирошник.

По словам представителя ЛНР, Порошенко хочет видеть свою страну частью США, однако американская элита рассматривает Украину лишь как колонию.

«Если Порошенко хочет видеть Украину частью США, частью западного мира, то это коренным образом противоречит мнению американцев — американской элиты. Они рассматривают Украину как колонию.

Украина может быть использована только в интересах США и для интересов США. Интересы Украины здесь не учитываются. У США есть приоритет. Все ради блага Соединенных штатов», — отметил эксперт.

Прокомментировал Мирошник и доклад украинской группы «Киберберкут», в котором говорится, что выросшее на Украине число эпидемий может быть связано с утечками из сооруженных в стране биологических лабораторий США.

Эксперт подчеркнул, что данная информация нуждается в подтверждении.

«То, что было сказано в материале, на мой взгляд, требует подтверждения. Нахождение лабораторий, которые существовали бы совершенно не замеченными, сделать крайне сложно. Тренд существует. Под видом благотворительности на территории Украины в зону «АТО» и с одной, и с другой стороны, завозились препараты крайне сомнительного происхождения, препараты, не прошедшие тестирование, и они использовались, условно говоря, для лечения людей. И за ними наблюдали медики, которые сопровождали эти же препараты, привозя их в виде гуманитарной помощи. Поэтому полностью отрицать возможное существование подобного рода лабораторий, особенно на подмандатной территории, где власть не способна сказать «нет» любым предложениям или пожеланиям американцев, я бы не отрицал», — сказал Мирошник.

Несмотря на всю непростую ситуацию на Украине с каждым днем все меньше людей выходят на всевозможные акции протеста. Эксперт объяснил это увеличившимся в стране числом военизированных организаций.

«Сегодня страна насыщенна военизированными организациями. Огромное количество людей, которые прошли «АТО», которые не собираются работать, которые будут пользоваться автоматом, которые будут пользоваться своими боевыми навыками и будут предлагать их кому угодно. Поэтому каждый уважающий себя политик на Украине условно формирует свою армию, которая будет использоваться на митинге», — заявил Мирошник.

По мнению эксперта, в ближайшее время ситуация на Украине будет только накаляться.

«Мой прогноз: ситуация к сожалению будет накаляться этой осенью. Осень становится неким краеугольным камнем, на котором, в частности, будет решаться будущее Порошенко, будет решаться — может ли он поломать парламент. А парламент будет сопротивляться», — заключил Мирошник.