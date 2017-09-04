Главные события у вас в почте
Главные события понедельника
МИД РФ пригрозил США военными действиями
Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном реагировании Москвы на эти действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Путин обрадовал россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики страны превысили 2%. При этом инфляция рекордно снизилась, сообщает ТАСС.
Вашингтонскую элиту заподозрили в дворцовом перевороте
Reuters
По США циркулируют слухи, что Дональд Трамп фактически отстранен от власти путем «тихого путча» и находится в изоляции. До него не могут дозвониться даже друзья, а большая часть видимой активности президента приходится на интернет.
Жириновский предложил уволить Лаврова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России необходимо проводить более жесткую внешнюю политику. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 4 августа.
Маск назвал вероятную причину начала Третьей мировой
Reuters
Предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о важности искусственного интеллекта в погоне за мировым господством. Он написал в Twitter, что это может спровоцировать Третью мировую войну.
Кадыров пригрозил выступить против России
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил выступить против России, если она поддержит операцию против мусульман в Мьянме. Видеозапись обращения Кадырова опубликована на YouTube.
США и доллару пророчат катастрофу
Минувшая неделя ознаменовалась рядом тревожных прогнозов в отношении финансовой системы Соединенных Штатов, причем, источниками этих прогнозов стали не «сумасшедшие» доморощенные эксперты, а ведущие рейтинговые агентства.
Серебренникова оставили под арестом
РИА Новости
Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 октября 2017 г. художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа», передает корреспондет Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Миллионы на любовь: у полковника Захарченко нашли четырех жен
РИА Новости
Издание Life рассказало о многочисленных подругах скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Выяснилось, что у полковника было четыре жены — одна официальная и три гражданские.
Скончалась Стелла Барановская
Адвокат Катя Гордон сообщила, что актриса Стелла Барановская умерла после продолжительной болезни. Об этом Гордон написала в Instagram.
Дональд Трамп Илон Маск Владимир Жириновский Владимир Путин Еще 5 тегов
Оставить комментарий