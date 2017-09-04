Главные события понедельника

МИД РФ пригрозил США военными действиями

Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном реагировании Москвы на эти действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Путин обрадовал россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики страны превысили 2%. При этом инфляция рекордно снизилась, сообщает ТАСС

Вашингтонскую элиту заподозрили в дворцовом перевороте

Reuters

По США циркулируют слухи, что Дональд Трамп фактически отстранен от власти путем «тихого путча» и находится в изоляции. До него не могут дозвониться даже друзья, а большая часть видимой активности президента приходится на интернет.

Жириновский предложил уволить Лаврова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России необходимо проводить более жесткую внешнюю политику. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 4 августа.

Маск назвал вероятную причину начала Третьей мировой



Reuters

Предприниматель Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о важности искусственного интеллекта в погоне за мировым господством. Он написал в Twitter, что это может спровоцировать Третью мировую войну.

Кадыров пригрозил выступить против России

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил выступить против России, если она поддержит операцию против мусульман в Мьянме. Видеозапись обращения Кадырова опубликована на YouTube.

США и доллару пророчат катастрофу



Минувшая неделя ознаменовалась рядом тревожных прогнозов в отношении финансовой системы Соединенных Штатов, причем, источниками этих прогнозов стали не «сумасшедшие» доморощенные эксперты, а ведущие рейтинговые агентства.

Серебренникова оставили под арестом

РИА Новости

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 октября 2017 г. художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа», передает корреспондет Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Миллионы на любовь: у полковника Захарченко нашли четырех жен

РИА Новости

Издание Life рассказало о многочисленных подругах скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Выяснилось, что у полковника было четыре жены — одна официальная и три гражданские.

Скончалась Стелла Барановская