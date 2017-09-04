Саакашвили назвал точную дату его возвращения на Украину

Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил с ультиматумом в адрес украинских властей. Об этом он заявил журналистам грузинской «Рустави 2».

Он заявил, что намерен вернуться на Украину, несмотря на то что его лишили гражданства и запретили въезд.

Саакашвили в настоящее время находится в Дании. Он уже назвал дату и место своего пересечения границы. По его словам, это произойдет 10 сентября на пункте пропуска «Краковец».

При этом Саакашвили на чистом украинском отметил, что его будут встречать толпы сторонников, они помогут преодолеть кордон, который, по мнению экс-губернатора, усилили в связи с его прибытием.

«Они там какую-то военную технику подтянули. Истерику устраивают. А мы очень спокойны, мы не будем нарушать закон и призывать к беспорядкам и второму Майдану», — заявил Саакашвили.

Примечательно, что в погранслужбе Украины ранее заявляли, что действительно усилили контроль на всех участках границы. Однако сделали это в связи с белорусско-российскими учениями «Запад-2017», которые начнутся 14 сентября.