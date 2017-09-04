Jewish Chronicle: литовских солдат учат сражаться с Россией в бывшем концлагере

Литовские солдаты проводят свои военные учения на территории бывшего концентрационного лагеря времён Второй мировой войны, где находятся массовые захоронения убитых евреев, пишет The Jewish Chronicle.

Как оказалось, литовские силы «тренируются сражаться с российскими войсками» в районе VII форта Ковенской крепости в городе Каунас. Именно там в начале войны с Советским Союзом нацисты создали один из своих первых концлагерей. И именно там находятся останки 5 тыс. убитых евреев, похороненных в братских могилах. Их родственники часто приходят в VII форт и ставят свечи в память о погибших.

В 2009 году место было приватизировано, несмотря на протесты местной еврейской общины, которая посчитала этот шаг «огромной ошибкой». Сегодня фортом занимается неправительственная организация, руководит которой 38-летний «историк-любитель» Владимир Орлов . Вход на территорию платный, также там часто располагаются летние лагеря для детей, место можно арендовать и для проведения собственных мероприятий.

По словам Орлова, деньги, которые его организация зарабатывает на форте, идут на поддержание места в качестве исторического памятника, рассказывающего посетителям о холокосте. При этом информацию о сумме своих доходов организация предпочитает не распространять.

Руководитель иерусалимского Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф считает, что, проводя учения в районе VII форта, литовские власти проявили «невероятную нехватку сочувствия». При этом Зурофф также выразил обеспокоенность относительно того, что расположившиеся там солдаты могли осквернить захоронения, которые даже ничем не огорожены.

Министерство иностранных дел Литвы ситуацию пока не прокомментировало, отмечает издание.