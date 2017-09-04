Кабмин Украины прекращает действие некоторых решений СНГ



Кабмин Украины принял решение прекратить для страны действие некоторых решений Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщает украинский правительственный портал.

«Решение принято с целью выхода из международных документов, связанных с созданием и деятельностью Межгосударственного статистического комитета СНГ», — отмечается в сообщении.





В кабмине отметили, что Украина заинтересована в приведении национального статистического законодательства и практики в соответствие со стандартами ЕС

Ранее Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции в третьи страны.