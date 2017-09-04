Тимошенко заявила об экономической катастрофе на Украине

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады раскритиковала действия Киева относительно усугубившейся экономической ситуации в стране. Об этом пишет издание «Обозреватель».

Политик предложила собраться на экстренное заседание в парламенте с участием руководства государства для обсуждения катастрофической ситуации на Украине. По ее словам, заявленные 144 реформы украинской власти не показывают своего качества.

Тимошенко подчеркнула, что, согласно данным ООН, по уровню счастья Украина входит в последнюю десятку среди всех стран мира, наряду с Ботсваной и Венесуэлой.

«Такой трагедии Украина не переживала никогда! Людей в стране загнали в тупик», — заявила политик.

По данным ООН, приводит цифры Тимошенко, около 60% украинцев после данных реформ Киева находятся за чертой бедности. При этом, добавила лидер «Батькивщины», «это не лживая статистика Украины, а реальная оценка ООН ».

Тимошенко также подчеркнула, что по рейтингу эффективности антимонопольной политики Незалежная оказалась на предпоследнем месте из 138 государств. Это показывает, что «монополии пожирают… государство, превратившись в коррупционно-монопольные спайки с властью, уничтожая каждую клетку экономики Украины», заключила парламентарий.