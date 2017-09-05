В результате ракетного залпа фрегата " Адмирал Эссен" в окрестностях сирийского города Эш-Шол уничтожены склады с вооружением, узел связи, а также завод по ремонту бронетехники террористов " ИГ" (запрещенная в РФ террористическая организация). Результаты данных объективного контроля, сделанных с беспилотных летательных аппаратов, были обнародованы Минобороны России

На кадрах видеоролика показан пуск трех крылатых ракет " Калибр-НК". Съемка велась с беспилотного летательного аппарата с помощью тепловизора. В другом видео демонстрируется момент попадания " Калибра" в цель и результаты обстрела.



Напомним, что крылатые ракеты " Калибр-НК" были впервые успешно испытаны 17 сентября 2012 года в акватории Каспийского моря. Они могут летать как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров.



По информации Министерства обороны России, дальность стрельбы " Калибром" составляет 2500 километров. Разработаны несколько модификаций этого ракетного оружия. Для подводных лодок ракеты выпускаются с индексом " ПК". Ими оснащаются субмарины класса " Варшавянка" , а также новейшие многоцелевые атомоходы типа " Ясень". Есть информация, что различными модификациями " Калибров" оснащены войска береговой обороны Крыма и самолеты стратегической авиации.



