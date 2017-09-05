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Минобороны показало результаты ударов фрегата "Адмирал Эссен"
В результате ракетного залпа фрегата " Адмирал Эссен" в окрестностях сирийского города Эш-Шол уничтожены склады с вооружением, узел связи, а также завод по ремонту бронетехники террористов " ИГ" (запрещенная в РФ террористическая организация). Результаты данных объективного контроля, сделанных с беспилотных летательных аппаратов, были обнародованы Минобороны России.
На кадрах видеоролика показан пуск трех крылатых ракет " Калибр-НК". Съемка велась с беспилотного летательного аппарата с помощью тепловизора. В другом видео демонстрируется момент попадания " Калибра" в цель и результаты обстрела.
Напомним, что крылатые ракеты " Калибр-НК" были впервые успешно испытаны 17 сентября 2012 года в акватории Каспийского моря. Они могут летать как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров.
По информации Министерства обороны России, дальность стрельбы " Калибром" составляет 2500 километров. Разработаны несколько модификаций этого ракетного оружия. Для подводных лодок ракеты выпускаются с индексом " ПК". Ими оснащаются субмарины класса " Варшавянка" , а также новейшие многоцелевые атомоходы типа " Ясень". Есть информация, что различными модификациями " Калибров" оснащены войска береговой обороны Крыма и самолеты стратегической авиации.
Боевая часть различных " Калибров" может быть обычной — фугасной и ядерной. Эксперты считают, что по своей эффективности " Калибр" превосходит американскую ракету " Томагавк" в несколько раз. Поэтому по классификации НАТО российские ракеты называются Sizzler, то есть Испепелитель.
#СИРИЯ #ВИДЕО с беспилотного летательного аппарата пуска крылатых ракет «Калибр» фрегатом «Адмирал Эссен» #ЧФ pic.twitter.com/ipOqaBOOYW— Минобороны России (@mod_russia) 5 сентября 2017 г.
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