

Швейцария передаст Украине арестованное золото, принадлежащее окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича , в случае предъявления Киевом доказательств его незаконного происхождения, сообщает в среду сайт Телевизионной службы новостей украинского телеканала "1+1" со ссылкой на федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.



Ранее заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider заявил, что около 500 килограммов золота, принадлежавшего окружению Януковича, арестовано в Евросоюзе . Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что золото арестовано в Швейцарии, правоохранители предпринимают действия, чтобы оно было передано в бюджет Украины.

"Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом", — говорится в сообщении.



По данным сайта, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами.



После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.