Киев требует расследования в ООН о развитии ракетного потенциала КНДР



Мы в контексте новой резолюции будем выступать, чтобы Совет безопасности ООН инициировал какое-то новое расследование, чтобы выяснить, благодаря чему Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал

— Владимир Ельченко.



Он подчеркнул, что у Совбеза ООН нет претензий к властям Киева по поводу публикации в американском издании The New York Times, в которой сказано, что развитие ракетной программы Пхеньяна стало возможным благодаря Украине, которая каким-то образом передала КНДР секретные технологии.



По словам Ельченко, в Совете безопасности организации считают, что эта статья обыкновенная «утка» и у газеты нет никаких реальных доказательств вины Киева.

