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Киев требует расследования в ООН о развитии ракетного потенциала КНДР
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко выступил с требованием расследования о том, как Северная Корея сумела добиться таких высот в развитии ракетного потенциала страны, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на радио «Свобода».
Мы в контексте новой резолюции будем выступать, чтобы Совет безопасности ООН инициировал какое-то новое расследование, чтобы выяснить, благодаря чему Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал
— Владимир Ельченко.
Он подчеркнул, что у Совбеза ООН нет претензий к властям Киева по поводу публикации в американском издании The New York Times, в которой сказано, что развитие ракетной программы Пхеньяна стало возможным благодаря Украине, которая каким-то образом передала КНДР секретные технологии.
По словам Ельченко, в Совете безопасности организации считают, что эта статья обыкновенная «утка» и у газеты нет никаких реальных доказательств вины Киева.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заверил мировую общественность, что Киев никаким образом не может быть замешан в передаче ракетных технологий Северной Корее. Он же озвучил мысль о проведении расследования для установления «ответственных» за передачу технологий Пхеньяну.
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