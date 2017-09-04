Обзор зарубежных СМИ: В Москву привезли не те мощи?

Белорусы не увидят «Путина на танке»





Во время сентябрьских учений «Запад-2017» Владимир Путин и Александр Лукашенко пересекутся на российской территории. Как пишут «Белорусские новости», на прежних совместных маневрах такого рода российские президенты — Дмитрий Медведев в 2009 году и нынешний в 2013-м — прибывали в Белоруссию.

По мнению издания, встреча на российской территории свидетельствует о нежелании дразнить гусей. В последнее время Минск получает болезненные информационные удары и внутри страны, и за ее пределами. К примеру, продвигается тезис, что руководство Белоруссии не контролирует свою территорию. Кроме того, белорусская оппозиция акцентирует внимание на угрозах суверенитету. Свои фобии относительно российской агрессии артикулируют в Киеве, Варшаве, Вильнюсе, Риге, Таллине и других, более западных столицах.



Су-34 отправляется в теплые края



Марокко планирует улучшить свой военный арсенал при помощи российского оружия, пишет Al Arab. Так, в Москве прошли переговоры с марокканскими военными о приобретении российской подводной лодки Амур-1650 и бомбардировщиков Су-34.



Заключение этого контракта между Рабатом и Москвой изменит стратегический баланс сил в регионе, простирающемся от Гибралтарского пролива вглубь Африки через Сахель и Сахару, в пользу вооруженных сил королевства. В случае подписания договора Марокко получит весомый козырь в диалоге с Алжиром и противостоянии с народным фронтом ПОЛИСАРИО.



Европа закрыла двери перед Порошенко





Вступление в ЕС НАТО поддерживают более 60% украинцев. Поэтому Петр Порошенко уже начал использовать эту тему, чтобы заручиться поддержкой электората перед следующими выборами президента. Однако пока каждый раз после рассказов украинского президента о намерениях подать заявку на членство в ЕС и НАТО, европейцы вежливо ему напоминают, что Украину там никто не ждет, пишет Николай Кондратенко в « УНИАН ».



Так, на последнее выступление Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев пришлось реагировать политикам за пределами страны. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал евроинтеграционным устремлениям Порошенко от ворот поворот, грубовато напомнив, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО, и это «должны иметь в виду».

Bloomberg предсказал возвращение «железного занавеса»



Закрытие диппредставительств и ограничение выдачи виз — это мощный шаг по возвращению России и США к временам холодной войны, пишет Bloomberg. Оба государства фактически ограничили своим гражданам свободу передвижения, перерезав самый дружественный канал связи между ними.



По мнению автора статьи, 80-е вернутся довольно быстро, если лишить американцев и россиян возможности путешествовать и встречаться друг с другом. Это гарантирует дальнейшее обострение отношений, поскольку проще ненавидеть тех, с кем ни разу не встречался. Впрочем, автор статьи рассчитывает, что новый «железный занавес» окажется недолговечным. По его оценке, сейчас отношения между странами не настолько ухудшились, как в 80-е годы прошлого века, а потому «двусторонний идиотизм» стран скоро пройдет.



В Москву привезли не те мощи?



В Церкви Святого Николая в Анталье каждый день обнаруживается что-то новое. Недавно на территории музея, где жил и умер Святой Николай, была найдена ранее неисследованная усыпальница. Это наводит на мысль, что мощи, которые недавно привозили из итальянского Бари в Россию, могут не принадлежать известному святому, пишет Vatan.



До сегодняшнего дня утверждалось, что в XI веке мощи Отца Рождество были вывезены итальянскими купцами и доставлены в город Бари в Италии. Однако точно неизвестно, принадлежат ли эти мощи Святому Николаю». После находки новой усыпальницы в Турции появилась гипотеза, что могила Святого Николая, мощи которого, как утверждается, хранятся в Италии, может быть на территории музея в Анталье. Сейчас идут тщательные поиски с использованием георадара.