По данным опроса YouGov France, опубликованного 4 сентября, только 30% избирателей одобряют нового президента Франции. Рейтинг Макрона, который был избран в мае, снизился с 43% в июле до 36% в августе и, наконец, до 30% в сентябре. Это даже ниже, чем рейтинг одобрения премьер-министра Эдуарда Филиппа, чей рейтинг снизился до 32% в сентябре. Эта ситуация, похоже, стала сильной встряской для команды Макрона. Представительство президента на прошлой неделе, 29 августа, объявило о том, что должность советника и официального пресс-секретаря президента получил известный тележурналист Бруно Рожер-Пети. Наряду с ним, команду Макрона пополнили три новых пресс-атташе.

Первые несколько месяцев президентства Макрона были отмечены жесткими ограничениями в общении его команды со СМИ. Было несколько пресс-конференций, неофициальные брифинги были запрещены, а помощники президента предупреждены о серьезных утечках. Тем не менее, произошел заметный сдвиг в отношениях Макрона со СМИ. Он, похоже, решил придерживаться более открытой стратегии общения, поскольку изо всех сил пытается компенсировать падающий рейтинг одобрения. На прошлой неделе во время поездок в Австрию и Румынию Макрон был замечен в общении с журналистами — что явно расходится с его предыдущим заявлением о том, что его мысли слишком " сложны" для понимания журналистами.



История вопроса



Напомним, что президент США Дональд Трамп столкнулся с рекордным падением рейтинга после своего избрания. Согласно опросам, рейтинг популярности президента упал до 36%, в то время как 58% не одобряют его политику. Низкие рейтинги Трампа связывают с его нетрадиционным стилем и ненормативной моделью поведения Белого дома, а не с его реальной политикой и взглядами. По словам специалистов Gallup, президент вряд ли изменит свое поведение и стиль, что означает, что его хулители вряд ли изменят свое мнение о нем.