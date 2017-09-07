СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США

Источник издания указал, что слухи об этом ходят в Вашингтоне последнюю неделю. Также отмечается, что Хейли уже выполняет работу Тиллерсона де-факто, поскольку тот даже не выступил с заявлением по поводу ракетных испытаний КНДР. В свою очередь, Хейли раскритиковала северокорейские пуски, а также затронула тему ядерной сделки с Ираном.

В самом Госдепе утверждают, что Тиллерсон после урагана «Харви» отправился в Техас, а вопросы, связанные с Северной Кореей, решает, не делая это достоянием публики.