Вашингтонскую элиту заподозрили в дворцовом перевороте и изоляции Трампа

По США циркулируют слухи, что Дональд Трамп фактически отстранен от власти путем «тихого путча» и находится в изоляции. До него не могут дозвониться даже друзья, а большая часть видимой активности президента приходится на интернет. Называют и имена организаторов «дворцового переворота» со стороны «старой элиты». Неужели подобное действительно возможно?

Эта история началась, когда пожилой республиканский «ястреб» Джон Болтон попытался представить президенту США собственный план по отказу от ядерной сделки с Ираном. Дональд Трамп обещал пересмотреть это соглашение задолго до своего избрания, но порядок действий не уточнял. Со своей стороны Болтон предлагает обвинить Тегеран в несоблюдении условий договора, заклеймить его за «непорядочное поведение на мировой арене», а третьим ходом объявить об отказе от сделки.

Документ Болтона сработан по классическим лекалам современной американской дипломатии. Сперва ничем не подтвержденный «наезд», затем грубое нарушение достигнутых соглашений. Такая силовая политика как раз то, чего ждут от Трампа его сторонники в США. Однако с продвижением документа возникли неожиданные сложности.

Болтон долгое время пытался дозвониться до Трампа, но так и не смог этого сделать. Он просил об аудиенции, но между ним и президентом неизбежно вырастал глава аппарата Белого дома генерал Джон Келли

При этом Болтон считал себя лицом, довольно близким к президенту. Зимой его кандидатуру рассматривали на пост госсекретаря, позднее как возможного советника по национальной безопасности. В старые добрые времена, написал дипломат в своей статье, президент сказал мне «заходи в любое время». Но зайти оказалось не так-то просто, а виноваты в этом, считает Болтон, «кадровые перестановки» в Белом доме.

Отчаявшийся «ястреб» опубликовал свой проект в журнале National Review и попросил всех знакомых ретвитить его статью. Может, если она станет популярной, Трамп заметит ее в Твиттере.

Заурядная кулуарная история стала триггером для альт-правых, ударившихся в панику. Опираясь на свои источники в Вашингтоне, сетевое издание Breitbart провело целое расследование. В беседе с известным журналистом Майком Черновичем выяснились интересные подробности из жизни президента США.

Согласно источникам Черновича в Белом доме, доступ к телу Трампа действительно серьезно ограничен. «Я говорил со многими людьми, и все они утверждают, что Трамп находится под домашним арестом, — рассказал он. — Я слышал, что Джон Келли отобрал у Трампа телефон и тот не получает никаких сообщений, которые ему все время посылают… Я подумал, что это дикость какая-то… „Бросьте, — сказал я этим людям, — ну, нельзя же просто взять и отнять телефон у президента США“… Но теперь эта история с Болтоном все подтверждает. Она доказывает, что у них там нечто вроде путча».

У Черновича в США устойчивая репутация конспиролога и сплетника. Однако слухи про «домашний арест» Трампа ходят среди альт-правых уже давно. Они отражают не столько реальное положение дел в Белом доме, сколько глубочайшее разочарование консервативного электората в новом президенте.

Одержав сенсационную победу над демократическим истеблишментом на выборах, сторонники Трампа уже успели убедиться в том, что победитель не получает почти ничего. Ни одно из предвыборных обещаний, в которые искренне поверили миллионы людей, пока что не выполнено.

Мигранты всех рас и вероисповеданий продолжают въезжать и жить в США, а стена на границе с Мексикой остается проектом из воздуха. Трампу пока что не удалось ни закрыть программу Obamacare, ни провести налоговую реформу, ни наладить отношения с Россией. Разрыв ядерной сделки с Ираном, обещанный Трампом, тоже не состоялся. Пока что новый президент следует в форматере своего предшественника, и у его сторонников возникает пусть риторический, но резонный вопрос — а чем он вообще отличается от Хиллари Клинтон

Мощным ударом по альт-правым стал и апрельский удар по Сирии. 59 ракет, запущенных на сирийский аэродром, назвали «59 кинжалами в спину» сторонников Трампа. Консерваторы сочли эту атаку нарушением предвыборного обещания не начинать новые войны.

Естественно, избирателям, многим рискнувшим, чтобы провести Трампа в президенты, нелегко признавать, что они были банально обмануты. С психологической точки зрения понятно, почему они сочиняют легенды о дворцовом перевороте, домашнем аресте и путче. Это такая американская версия теории «царь хороший, бояре плохие».

Называются и конкретные виновники того, что трамповская программа MAGA (Make America Great Again) так и не заработала. Чаще всего альт-правые называют имя советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера . Они полагают, что он связан с советником Обамы Беном Родесом, поэтому закрывает глаза на то, что сотрудники Родеса, оставшиеся в Белом доме, сливают журналистам всю чувствительную информацию. «Это тоже часть заговора», — утверждает Майк Чернович.

В том, что Трампу перекрыли все каналы объективной информации, часто обвиняют «Джаванку» — супружескую чету Иванку Трамп и Джареда Кушнера . А самые рассерженные из альт-правых утверждают, что у президента просто деменция.

Особенно обидно, что Трамп весьма показательно и быстро дистанцировался от своей электоральной базы. Это было объяснимо в первые недели его срока, когда президент старался выглядеть лидером всех американцев, а не только своей группы поддержки. Однако недели превратились в месяцы, а Трамп так ничем и не отблагодарил своих самых пламенных сторонников.

Любое назначение на высокий пост немедленно приносило его друзьям и союзникам проблемы с прессой и законом. Любая поддержка, публично высказанная его рядовыми сторонниками, могла стоить им карьеры или репутации. Появился даже специальный мем «налог на Трампа». Он означает, что любой выступивший в поддержку президента обречен расплачиваться за это травлей на работе или в прессе, судебными преследованиями и общественным остракизмом.

Чувствуют себя обиженными и про-трамповские медиа. Этим радиостанциям и сетевым изданиям удалось победить левиафана либеральных американских СМИ. Но созданный ими президент не отблагодарил их даже персональным интервью.

Разговоры о «мягком путче» или «тихом путче» ходят в среде альт-правых уже несколько месяцев. Это не столько одномоментный переворот, сколько длительный процесс деактивации всех инициатив Трампа. Президента медленно затягивает то самое «вашингтонское болото», которое он обещал осушить.

«В этот «тихий путч» вовлечены и демократы, и республиканцы, — считает знаменитый радиоведущий Раш Лимбо, яро агитировавший за Трампа на выборах. — «Клуб элиты» никогда не позволит аутсайдеру выполнить свои обещания… Они просто стараются убрать президента».

Все, что могут предпринять альт-правые, — это пастись на Breitbart, перечисляя свои обиды и разыскивая новую надежду. Их видный идеолог Ричард Спенсер уже решил выдвигаться в президенты.

«Внутренняя политика Трампа — это просто бургеры с дерьмом, — заявил он. — Он стал заурядным президентом, и мы больше не доверяем ему».