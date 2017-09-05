Губернатор штата Нью-Йорк пригрозил засудить Трампа

Губернатор штата Нью-Йорк отметил, что если администрация США отменит программу, то выдворение грозит 42 тысячам жителей Нью-Йорка. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать в суд на президента США Дональда Трампа . Это произойдет в том случае, если Белый дом не отменит программу защиты от депортации незаконных иммигрантов.

Речь идет о гражданах других стран, которые нелегально прибыли на территорию Соединенных Штатов, будучи детьми. Об этом сообщает Reuters. Куомо поделился своими планами у себя в Тwitter. По его словам, подобное решение американского лидера грозит выдворением из страны грозит 42 тысячам жителей Нью-Йорка, которые всегда называли США своим домом.