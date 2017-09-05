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Губернатор штата Нью-Йорк пригрозил засудить Трампа
Фото: Ron Sachs/ CNP/ Globallookpress
Губернатор штата Нью-Йорк отметил, что если администрация США отменит программу, то выдворение грозит 42 тысячам жителей Нью-Йорка. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать в суд на президента США Дональда Трампа. Это произойдет в том случае, если Белый дом не отменит программу защиты от депортации незаконных иммигрантов.
Речь идет о гражданах других стран, которые нелегально прибыли на территорию Соединенных Штатов, будучи детьми. Об этом сообщает Reuters. Куомо поделился своими планами у себя в Тwitter. По его словам, подобное решение американского лидера грозит выдворением из страны грозит 42 тысячам жителей Нью-Йорка, которые всегда называли США своим домом.
Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Трамп намерен 5 сентября объявить о прекращении этой программы. При этом СМИ уточнило. что президент США даст конгрессу полгода на создание нового законопроекта, который придет на смену старому. Ранее Эндрю Куомо предложил президенту США Дональду Трампу начать депортацию иммигрантов с него. Напомним, программа по защите иммигрантов, прибывших в США в возрасте 16 лет, была запущена по инициативе Барака Обамы. С ее помощью порядка 800 тыс. иностранцев смогли легально избежать депортации.
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