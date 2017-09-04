Ассанж назвал причину, по которой Трампа могут сместить

" Девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен" , — написал Ассанж в Twitter.



Ассанж прокомментировал заявление Трампа после ядерного испытания КНДР. Американский президента в Twitter написал, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые " ведут бизнес" с КНДР.

