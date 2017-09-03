США пригрозили прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР



Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые " ведут бизнес" с КНДР, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп

" В дополнение к другим вариантам США рассматривают прекращение всей торговли с любой страной, которая делает бизнес с Северной Кореей" , — указал Трамп в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании " водородного боезаряда" , который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном