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США пригрозили прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР
Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые " ведут бизнес" с КНДР, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
" В дополнение к другим вариантам США рассматривают прекращение всей торговли с любой страной, которая делает бизнес с Северной Кореей" , — указал Трамп в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.
В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании " водородного боезаряда" , который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Глава минфина США Стивен Мнучин позднее сообщил, что уже встречался с президентом в связи с ситуацией вокруг КНДР и намерен вскоре представить ему пакет новых санкций против Пхеньяна.
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