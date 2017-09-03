Трамп ответил на вопрос о возможности удара по КНДР



Президент США Дональд Трамп не исключил возможность нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна.

" Посмотрим" , — ответил Трамп на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Его ответ опубликовала пресс-служба Белого дома

Ранее президент назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США. ​" Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США" , — написал он в Twitter.

Трамп также назвал КНДР " неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая". При этом он врыазил уверенность, что Южная Корея осознает неэффективность политики умиротворения северного соседа.

В воскресенье КНДР заявила, что по приказу Ким Чен Ына был успешно испытан водородный боезаряд, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американской разведке, что речь идет об " усовершенствованном ядерном устройстве".

В середине августа Пхеньян пригрозил выпустить баллистические ракеты в район острова Гуам, где расположены американские военные базы.

Трамп тогда заявил, что если Северная Корея " сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".