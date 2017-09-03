

Силы быстрого реагирования США в Европе не выдержат натиска российской армии, если между странами вспыхнет крупномасштабный вооруженный конфликт. Об этом пишет Politico со ссылкой на доклад, распространяемый в Пентагоне



Речь прежде всего идет о 173-й воздушно-десантной бригаде армии США, расквартированной в итальянском городе Виченца, которая, согласно планам Североатлантического альянса , должна принять на себя первый удар противника. Это соединение, как утверждается в докладе, " плохо экипировано, недоукомплектовано, а его организационная структура не соответствует характеру угрозы".

" Эту бригаду, именуемую " бастионом НАТО" , последние 15 лет постоянно перебрасывали то в Ирак, то в Афганистан, и сейчас ей не хватает самого необходимого для оперативного выполнения стоящих перед нею задач" , — пишет издание, ссылаясь на содержание доклада.



В частности, у формирования нет эффективной системы ПВО, средства РЭБ давно устарели, а для транспорта не хватает маскировочной сетки. Эти проблемы, по мнению аналитиков, вызваны тем, что бригада долгое время провела в Ираке и Афганистане, " где противник не может напасть с воздуха и не обладает современным оружием и технологиями".



В документе говорится, что популярная в армии США спутниковая связь уязвима перед российскими средствами РЭБ, поэтому не так давно личному составу бригады раздали УКВ-радиостанции. Сейчас военнослужащие учатся пользоваться " устаревшими" передатчиками.



Серьезные опасения у авторов доклада вызывают армейские " Хамви" , которыми укомплектовано соединение. По мнению экспертов, они станут " легкой добычей" для российской бронетехники. В ближайшие пару лет бригада должна получить новую технику, однако полное обновление парка закончится еще не скоро.