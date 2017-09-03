Си Цзиньпин рассказал Путину о любимом стихотворении Лермонтова

Как сообщает РИА Новости, Си Цзиньпин вспомнил о стихотворении Лермонтова «Парус», которое повествует об упорной борьбе и твёрдой воле, отметив, что в Сямэне упорный труд тоже в почете.

«Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах», — глава Китая.

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение и отметил, что председатель КНР многие годы работал в этом городе.

«Сямэнь прекрасно выглядит, производит впечатление процветающего города, в том числе это результаты и вашего труда», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в город Сямэнь, который выбран для проведения саммита БРИКС. Также лидеры России и Китая обсудили реализацию двусторонних договорённостей.