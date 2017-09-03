Секретные данные американских разведчиков по ошибке попали в сеть – СМИ

Личные данные нескольких тысяч военных и разведчиков США около двух месяцев по ошибке находились в свободном доступе в сети.



Как сообщает издание The Hill, адреса, номера телефонов, электронная почта и резюме американских военных попали на облачное хранилище из-за ошибки в системе защиты информации.



Любой желающий мог свободно скачать все сведения военнослужащих, собираемые для рекрутинговой компании, передает СМИ.



Утечку данных еще в июле обнаружил сотрудник компании Upguard Крик Викери, однако из-за долгих поисков источника утечки все сведения были убраны из сети только в августе.