ЕС потребовал закрыть программу ядерного оружия КНДР

Федерики Могерини.

Ядерное испытание КНДР является прямым нарушением международных обязательств. Об этом говорится в официальном сообщении главы дипломатии ЕС

«КНДР должна безотлагательно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет и незамедлительно прекратить все связанные с этим мероприятия», — говорится в заявлении.



Она подчеркнула, что очередное ядерное испытание — это ещё одно прямое и неприемлемое нарушение международных обязательств КНДР «не производить и не испытывать ядерное оружие».



Ранее стало известно, что Южная Корея и США рассмотрят возможность военного ответа на действия КНДР.



15 августа Могерини заявила, что ЕС призывает снизить напряжённость ситуации, возникшей на Корейском полуострове.



3 сентября КНДР заявила о проведении успешного испытания водородной бомбы. По данным СМИ, мощность ядерного взрыва в КНДР могла составить 100 килотонн.