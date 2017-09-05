Японская принцесса официально отреклась от титула из-за любви

Как стало известно сегодня, принцесса Мако, внучка ныне правящего императора Японии — Акихито — сделала официальное заявление. Она отказалась от права считаться принцессой ради того, чтобы получить возможность выйти замуж за своего любимого, мужчину отнюдь не королевских кровей. 25-летняя Мако намерена сочетаться законным браком со своим избранником — своим ровесником Кеи Комуро, который служит всего лишь клерком в юридической конторе.

Роман Кеи и Мако начался еще 5 лет назад, а познакомились они в то время, когда оба учились в высшем учебном заведении Christian University. Как теперь стало известно, они тайно обручились еще в 2013-м, однако их помолвка была строго засекречена. По имеющейся информации, Мако уже официально представила жениха своему отцу — принцу Акишино, второму в очереди к японскому престолу. Как прокомментировала принцесса, Кеи — тот мужчина, с которым она хочет разделить свою жизнь.

Любопытно, что Мако стала уже восьмым членом королевской семьи с конца Второй Мировой Войны, кто отказался лишился титула по своей воле — ради браков с «простыми смертными». Последней перед принцессой от титула отказалась ее тетя Сайако, дочка ныне царствующего императора. Между прочим, в ближайшем обозримом будущем, 83-летний император, по договоренности с парламентом, собирается отречься. А на смену ему на троне воцарится дядя Мако, брат ее отца — принц Нарахито. Это будет первый случай отречения японского монарха за последние две сотни лет.