Трамп: нация изгоев способна понять только одно



Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередное ядерное испытание в КНДР. " Северная Корея провела масштабное ядерное испытание. Их слова и действия продолжают быть крайне враждебными и опасными для Соединённых Штатов" , — написал он в " Твиттере".

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

По словам Трампа, Северная Корея — нация изгоев, ставшая большой угрозой и проблемой для Китая. Пекин пытается помочь в решении этого вопроса, но без особого успеха, заявляет Трамп.



..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

Южная же Корея, по словам президента США, осознаёт, что, " как он и говорил им" , примиряющие речи в адрес КНДР не работают — в Пхеньяне способны понять только одно. Что именно — американский президент не уточнил.



South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

Ранее КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, заявив, что заряд, подобный испытанному, может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Уже последовала реакция со стороны Пекина, Сеула и Токио.