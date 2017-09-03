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Трамп: нация изгоев способна понять только одно

Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередное ядерное испытание в КНДР. " Северная Корея провела масштабное ядерное испытание. Их слова и действия продолжают быть крайне враждебными и опасными для Соединённых Штатов" , — написал он в " Твиттере".
По словам Трампа, Северная Корея — нация изгоев, ставшая большой угрозой и проблемой для Китая. Пекин пытается помочь в решении этого вопроса, но без особого успеха, заявляет Трамп.
Южная же Корея, по словам президента США, осознаёт, что, " как он и говорил им" , примиряющие речи в адрес КНДР не работают — в Пхеньяне способны понять только одно. Что именно — американский президент не уточнил.
Ранее КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, заявив, что заряд, подобный испытанному, может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Уже последовала реакция со стороны Пекина, Сеула и Токио.
Япония будет требовать созыва экстренного заседания Совбеза ООН.
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