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Госдеп вызвал в обыскиваемое торгпредство РФ специалиста по взлому замков

Госдеп попытается взломать замки в торгпредстве РФ
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Представители госдепартамента США и силовых ведомств вызвали к зданию заблокированного торгового представительства России в Вашингтоне службу по взлому замков, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сотрудник компании Liberty Luck& Security зашел на территорию торгового представительства с черного хода примерно в 15.00 по местному времени (22.00 мск). После этого через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.
Представители служб, проводящие досмотр, отказались от каких либо комментариев на тему происходящего.
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