Госдеп вызвал в обыскиваемое торгпредство РФ специалиста по взлому замков

Сотрудник компании Liberty Luck& Security зашел на территорию торгового представительства с черного хода примерно в 15.00 по местному времени (22.00 мск). После этого через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.



Представители служб, проводящие досмотр, отказались от каких либо комментариев на тему происходящего.