СМИ: США готовятся выйти из торгового соглашения с Южной Кореей

Американский лидер Дональд Трамп попросил советников подготовить проект выхода США из договора о свободной торговли с Южной Кореей, процесс будет скорее всего запущен на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что мера может быть связана с попыткой помочь американской промышленности, однако ожидается, что Сеул ответит повышением тарифов на товары, поставляемые в США.

Ключевые сотрудники Белого дома, по данным издания, призывают президента отказаться от подобного шага.