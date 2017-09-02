Главные события у вас в почте
СМИ: США готовятся выйти из торгового соглашения с Южной Кореей
Американский лидер Дональд Трамп попросил советников подготовить проект выхода США из договора о свободной торговли с Южной Кореей, процесс будет скорее всего запущен на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что мера может быть связана с попыткой помочь американской промышленности, однако ожидается, что Сеул ответит повышением тарифов на товары, поставляемые в США.
Ключевые сотрудники Белого дома, по данным издания, призывают президента отказаться от подобного шага.
Оставить комментарий